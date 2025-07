Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Eles examinaram formas de aprofundar a cooperação nas aéreas do comércio, tecnologia e Defesa“, pode ler-se no comunicado da porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

“Ambos os líderes expressaram o seu compromisso com a promoção da segurança e prosperidade económica transatlântica para benefício de ambas as sanções”, afirmou Bruce.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinhou a “importância” da conversa, que se debruçou sobre a “agenda bilateral” e o facto de Rubio e Rangel terem “reafirmado a excelência das históricas relações entre os dois países”.