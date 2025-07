Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A delegação vai visitar o nosso país para discutir o nosso modelo, mas não vão visitar o sítios" em específico, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros Kazem Gharibabadi.

Já Rafael Grossi afirmou que as Nações Unidas estão "a colaborar ativamente com todas as partes envolvidas na questão nuclear do Irão", afirmando que é essencial poder retomar as inspeções após os ataques aéreos de Israel e dos EUA no mês passado, que visavam destruir o programa nuclear do país numa tentativa de impedir Teerão de construir uma arma nuclear.