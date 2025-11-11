Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO) associou-se à data para alertar para a importância do diagnóstico precoce, da realização de exames oftalmológicos regulares e da divulgação das opções terapêuticas atualmente disponíveis.

Entre os tratamentos possíveis - destacam-se o crosslinking corneano, um procedimento que utiliza luz ultravioleta e vitamina B2 (riboflavina) para fortalecer a córnea - , os anéis intracorneanos, pequenos segmentos semicirculares de material acrílico implantados cirurgicamente para corrigir a curvatura da córnea, e, em casos mais avançados, o transplante de córnea.

De acordo com a SPO, em comunicado, o diagnóstico e o tratamento atempados são essenciais, uma vez que existem atualmente terapêuticas eficazes capazes de travar a progressão da doença e preservar a visão.

Estima-se que a queratocone afete entre uma em cada 500 a 1.000 pessoas, embora estudos mais recentes - apoiados em novas tecnologias de diagnóstico - indiquem uma prevalência até dez vezes superior. A doença tende a surgir na adolescência ou no início da idade adulta e pode ter evolução variável, desde casos que estabilizam espontaneamente até situações em que progride rapidamente, com perda significativa de visão.

A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia sublinha que é fundamental aumentar a consciencialização sobre esta patologia, que pode afetar profundamente a qualidade de vida dos doentes, e reforçar o papel da Oftalmologia na prevenção, diagnóstico e tratamento da queratocone em Portugal.

