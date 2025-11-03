Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Filipe Garcia junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 27 de novembro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Breve História do 25 de Novembro", o seu mais recente livro, publicado pela Ideias de Ler.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa.

"Em Breve História do 25 de Novembro, Filipe Garcia traça o percurso de um país à beira do abismo e dividido entre visões opostas para o seu futuro. Com base em investigação rigorosa e entrevistas inéditas, revisita os tempos do PREC até ao dia que ditou o seu desfecho, abrindo finalmente caminho à democracia tal como agora a conhecemos. Pelo percurso revelam-se episódios até hoje desconhecidos – como um arsenal de armas que ainda se encontra enterrado –, que poderão mesmo mudar a forma como a história do 25 de Novembro será contada", pode ler-se na sinopse da obra.

Filipe Garcia é jornalista desde 2001. Atualmente na Agência Lusa, iniciou-se na profissão no Record, seguindo depois por Focus, Sábado, Diário Económico, Diário de Notícias e Expresso.

Ao longo da carreira, acompanhou e assinou reportagens sobre as mais variadas áreas da sociedade, desde o desporto à política, e, pelo meio, assumiu a coordenação de vários projetos digitais, das revistas da Global Media aos sites da Sábado e do Expresso, tendo ainda passagem pelo portal de informação da Microsoft, o MSN. Ao longo dos anos, nunca deixou as críticas musicais, ao escrever na Blitz e no Altamont.

