Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para Meredith Koop o livro é, acima de tudo, um documento histórico sobre a trajetória de uma mulher num contexto único, refere à Vanity Fair.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mere/Mer (@meredithkoop)

Meredith Koop conheceu Michelle enquanto trabalhava na boutique de alta-costura Ikram em Chicago e começou a colaborar com a advogada, então mulher do Senador Barack Obama durante a campanha presidencial de 2008. Em 2010, tornou-se oficialmente a estilista principal da primeira-dama. Desde então, Meredith Koop acompanhou cada escolha de vestuário, cabelo e maquilhagem, adaptando-as às exigências de eventos diplomáticos, viagens internacionais e funções oficiais, sempre garantindo conforto e liberdade de movimentos a Michelle Obama.

Segundo o site de moda inStyle, a parceria entre ambas destacou-se por apostar em designers emergentes e inclusivos, promovendo diversidade e novas vozes na moda americana. Michelle Obama tornou-se conhecida por repetir peças, equilibrar designers de luxo e acessíveis, e escolher roupas que refletissem não só estilo, mas também uma mensagem política e social. Momentos icónicos incluem o vestido Versace em tom de ouro-rosado para o último jantar de Estado na Casa Branca e o vestido de Jason Wu para a posse, que se tornaram símbolos de confiança e autenticidade.

Após a Casa Branca, Michelle Obama explorou estilos mais ousados e contemporâneos, incluindo fatos estruturados, looks em ganga, botas Balenciaga e peças de designers como Cushnie et Ochs, Monse, Sergio Hudson e Ganni, mostrando uma evolução do estilo mais institucional para um mais livre e expressivo. Cada escolha de vestuário continuou a transmitir poder, presença e autenticidade, refletindo a sua personalidade e os papéis que desempenha, como palestrante, autora e figura pública.

Meredith Koop sublinha que o impacto da abordagem de Michelle à moda permanece: inspirou mulheres e designers, legitimou novos talentos e provou que vestir-se com intenção é também uma forma de comunicar valores, confiança e identidade. The Look celebra, assim, não só a moda, mas toda a trajetória e influência de Michelle Obama, desde a sua primeira aparição pública até aos dias atuais.

Filipe Garcia junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 27 de novembro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Breve História do 25 de Novembro", o seu mais recente livro, publicado pela Ideias de Ler. Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

Michelle Obama sempre evitou falar publicamente sobre moda enquanto esteve na Casa Branca, preocupada com que isso desviasse a atenção do seu trabalho e iniciativas políticas. Agora, com sua carreira longe da Casa Branca, partilha como a moda foi usada de forma estratégica: para apoiar novos designers, transmitir mensagens culturais e políticas, e reforçar sua identidade enquanto representante dos EUA. Por exemplo, ao vestir jovens designers como Jason Wu, Obama criou oportunidades para talentos emergentes e incentivou os jovens a perseguirem seus sonhos.

O livro destaca a sensibilidade de Obama às questões económicas, equilibrando peças acessíveis e estilosas com marcas mais conceituadas. Além disso, oferece uma visão humana da rotina de uma primeira-dama, ao mostrar como a sua equipa, muitas vezes jovem e anónima, trabalhou arduamente para a ajudar a representar o país com elegância e significado. The Look é um registo do impacto simbólico e cultural do estilo de Michelle Obama.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.