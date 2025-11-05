Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um avião de carga da transportadora UPS despenhou-se na terça-feira à tarde pouco depois de descolar do aeroporto de Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, causando pelo menos sete mortos e 11 feridos, segundo as autoridades locais.

A aeronave, um McDonnell Douglas MD-11 com destino ao Havai, caiu na zona sul do aeroporto, provocando um incêndio de grandes dimensões que atingiu uma empresa de reciclagem de petróleo e uma fábrica de peças automóveis.

Entre as vítimas mortais, quatro encontravam-se em terra. O governador Andy Beshear descreveu o acidente como “extremamente violento” e confirmou que alguns dos feridos estão em estado grave.

O aeroporto foi encerrado e as operações da UPS, cujo principal centro de distribuição fica em Louisville, foram temporariamente suspensas. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA vai agora investigar as causas do acidente.

