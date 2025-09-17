Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os quatro homens foram detidos por suspeita de "comunicações maliciosas após uma ação pública em Windsor", informou a Polícia de Thames Valley.

Os detidos foram um homem de 60 anos, um de 36, um de 50 e outro de 37, de acordo com as informações.

O grupo Led By Donkeys confirmou ser responsável pela ação, onde foi revelada também uma carta que o presidente dos EUA terá enviado a Epstein, juntamente com fotos das vítimas de Epstein, notícias sobre o caso e relatórios policiais.

A polícia informou que abriu investigação depois de os agentes terem respondido "rapidamente" para interromper a projeção no castelo, onde Trump se encontrou com o rei Carlos durante o primeiro dia completo da sua visita de Estado na quarta-feira.

O presidente norte-americano foi amigo de Epstein na década de 1990 e no início dos anos 2000, embora nunca tenha sido oficialmente acusado de irregularidades relacionadas com o financista pedófilo falecido.

Refira-se que também o príncipe André, do Reino Unido, irmão de Carlos III também foi ligado ao caso Epstein. Uma mulher que diz ter sido vítima do falecido afirmou que o príncipe britânico colocou a mão no seu seio na casa de Epstein em Manhattan, em 2001, de acordo com documentos judiciais de um processo civil.

Entretanto, a Polícia Metropolitana informou que mais de 1.600 polícias serão mobilizados no centro de Londres na quarta-feira, antes de um protesto planeado pela Coligação Stop Trump.

