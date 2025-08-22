Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"No dia 21 de agosto, na Rua Monte da Bela, Ermesinde, a Divisão Policial da Maia procedeu à identificação de um menor de 15 anos de idade por incêndio florestal", informa a PSP em comunicado.

Segundo as autoridades, "o menor foi surpreendido por um popular a sair de um caminho do meio do arvoredo ao mesmo tempo que iniciava um fogo naquele local, tendo alertado as autoridades sobre o sucedido, que mediante as características e indumentária do mesmo foi possível proceder à sua identificação".

"A área ardida foi de cerca de 200 metros quadrados, tendo o foco de incêndio sido extinto por populares e pelos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, não tendo causado perigo para pessoas e bens", diz ainda a PSP.

Foram ainda "identificadas testemunhas do crime", que está em investigação na Polícia Judiciária.