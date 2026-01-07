Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a PSP explicou que pelas "03H00 de hoje, em Aveiro, no seguimento de uma denúncia telefónica que afirmava estar a decorrer, naquele momento, o arrombamento de um estabelecimento comercial, intercetou e deteve, um homem com 50 anos de idade, por furto", após uma "breve perseguição apeada", onde a PSP encontrou o homem na "posse de uma quantia de cerca de 30 Euros provenientes do referido estabelecimento".

Depois das diligências na esquadra de Aveiro, a PSP identifiou o homem como suspeito de "mais de uma dezena de furtos, e tentativas de furto, a estabelecimentos comerciais ocorridos nas últimas semanas na Cidade de Aveiro".

A força policial acredita "que deteve o principal responsável por este tipo de crimes na cidade nos últimos tempos e apela a todos os cidadãos que denunciem eventuais crimes ainda desconhecidos".

O detido irá ser presentes ao DIAP de Aveiro para primeiro interrogatório judicial e conhecimento de possíveis medidas de coação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.