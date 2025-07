De acordo com a acusação, o arguido e o amigo, ambos de nacionalidade estrangeira, viajaram juntos para o Porto e ficaram hospedados num alojamento local na zona do Bonfim.

Foi lá que o suspeito, por razões desconhecidas, terá morto o amigo à facada, com múltiplos golpes na cabeça, tronco, braços, e em particular, no pescoço.

Além disso, o homem terá ainda mordido a vítima no tórax, braço direito e arrancado o polegar.

Depois, o suspeito terá comprado uma viagem para outro país, onde planeava desfazer-se do corpo.

Segundo a acusação, o arguido comprou m saco de viagem de grandes dimensões para transportar o corpo, desfez-se dos pertences da vítima, limpou o apartamento e desligou a câmara de videovigilância.

Posteriormente, chamou um TVDE com destino ao aeroporto. Segundo a Agência Lusa, no Observador, o motorista contou ao tribunal que, no caminho, o arguido lhe terá explicado o que tinha acontecido e pedido ajuda a troco de “muito dinheiro”.

O motorista, ao aperceber-se de que o que acabara de ouvir poderia ser verdade, uma vez que o homem transportava um saco de grandes dimensões na mala, e apresentava ferimentos nas mãos, decidiu dirigir-se para uma esquadra da PSP.