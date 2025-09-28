Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ocorrência deu-se pelas 5h20, depois de uma chamada para o 112 alertar para a presença de um indivíduo armado com facas dentro do local de culto. Segundo a PSP, à chegada, os agentes ouviram gritos no interior e avançaram para uma entrada tática, garantindo a segurança de terceiros.

O suspeito, que empunhava duas facas, foi neutralizado sem resistência após ordens policiais, tendo largado as armas e sido algemado. Não se registaram ferimentos nem entre os agentes, nem entre os fiéis.

Testemunhas relataram que o homem proferiu ameaças de morte e destruiu vários bens no interior da mesquita, incluindo janelas. Um dos responsáveis religiosos terá conseguido refugiar-se num compartimento até à chegada da polícia.

O detido, cidadão estrangeiro com título de residência válido em Portugal, foi conduzido à esquadra, onde se mostrou não colaborante quanto à identificação. As armas brancas foram apreendidas e os danos já estão a ser contabilizados para efeitos de investigação.

O homem permanece detido nas instalações do Comando Metropolitano de Lisboa e deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial nos próximos dias, indiciado pelos crimes de ameaça agravada e dano qualificado.

Em comunicado, a PSP sublinhou a rápida intervenção policial que permitiu “evitar ferimentos, assegurar a proteção dos cidadãos e do local de culto”.

