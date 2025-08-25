Segundo comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, a detenção aconteceu por volta das 13h50, quando agentes da 3.ª Divisão Policial realizavam patrulhamento apeado na zona. Alertados por um porteiro para um alarme disparado num apartamento cujo proprietário se encontrava de férias, os polícias detetaram duas mulheres a tentar descartar objetos e a abandonar o local.

As suspeitas foram intercetadas ainda no interior do prédio. Na posse das mulheres encontravam-se equipamentos usados para arrombamento, artigos destinados a ocultar a identidade e uma caixa com peças de joalharia. A investigação revelou que a porta do apartamento tinha sido forçada e o interior encontrava-se remexido.

Contactado, o proprietário reconheceu os objetos recuperados e apresentou queixa formal. As detidas foram então conduzidas às instalações da PSP, onde ficaram retidas até serem presentes ao juiz no Campus da Justiça, no dia seguinte.

O Tribunal decretou-lhes termo de identidade e residência e a proibição de abandonar o território nacional, enquanto prossegue a investigação sobre a alegada ligação das mulheres a uma rede internacional de furtos em casas durante o período de férias dos proprietários.