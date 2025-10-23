Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As detenções ocorreram por volta das 14h15, no decorrer de uma operação de prevenção criminal e fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas, informou a PSP em comunicado.

Durante a ação, as autoridades detetaram duas máquinas de jogo de fortuna ou azar não licenciadas, instaladas em dois estabelecimentos distintos, e que funcionavam normalmente sem autorização legal.

As máquinas foram apreendidas, assim como o dinheiro em moedas do Banco Central Europeu que se encontrava no seu interior, por suspeita de estarem a ser usadas para prática de jogo ilegal.

Os dois responsáveis pelos estabelecimentos foram constituídos, arguidos e notificados para comparecer no Tribunal de Ovar esta quinta-feira, pelas 10h00, para conhecimento de eventuais medidas de coação.

__

