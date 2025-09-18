Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Comando Distrital de Leiria, o jovem foi abordado por agentes da Esquadra de Peniche quando se encontrava, na companhia de outros estudantes, num local isolado habitualmente associado ao consumo de estupefacientes. O comportamento do grupo despertou a atenção da polícia, que procedeu a uma revista de segurança.

Na posse do jovem foram encontradas 34 doses de haxixe, já divididas em pequenas embalagens plásticas, indiciando que se destinariam à venda direta. Foi ainda apreendida uma faca com vestígios da substância, que se suspeita ter sido utilizada para o fracionamento do produto. Outro aluno presente no local tinha igualmente uma faca, que acabou também por ser apreendida.

Em comunicado, a PSP sublinha que estas ações visam “reforçar a segurança da comunidade, combater a criminalidade e devolver aos cidadãos o sentimento de tranquilidade e confiança na ação policial”, reafirmando o compromisso em manter um ambiente seguro para todos os que residem, estudam ou trabalham na região.

