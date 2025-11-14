Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PSP, “ao longo de vários meses, a Divisão de Investigação Criminal monitorizou a atividade de um grupo de técnicos informáticos que se dedicava ao tráfico de estupefacientes através de aplicações informáticas”.

De acordo com o comunicado, “os arguidos, com conhecimentos avançados, desenvolviam aplicativos que potenciavam a venda de várias tipologias de droga, previsão de local de entrega e formas de pagamento digitais com o claro objetivo de se furtar à atividade das Polícias”.

A distribuição das encomendas era realizada por pessoas que se faziam passar por estafetas de plataformas de entrega implementadas na cidade de Lisboa.

Durante a operação, a DIC cumpriu sete buscas domiciliárias, resultando na apreensão de:

  • 8.944 doses individuais de haxixe

  • 5.490 doses individuais de cocaína

  • 2.500 doses individuais de liamba

  • 4.460 doses individuais de MDMA

  • 307 gramas de cogumelos alucinogénios

  • 1,5 kg de produtos de mistura química

  • 15.400 euros em numerário

Após a detenção, “os arguidos foram presentes à Autoridade Judiciária competente para efeitos de 1º Interrogatório Judicial, tendo-lhes sido aplicadas pela autoridade judiciária as medidas de coação de Prisão Preventiva a quatro (4) dos arguidos e apresentações periódicas a dois (2) dos arguidos”, concluiu o comunicado.

