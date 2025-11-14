Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PSP, “ao longo de vários meses, a Divisão de Investigação Criminal monitorizou a atividade de um grupo de técnicos informáticos que se dedicava ao tráfico de estupefacientes através de aplicações informáticas”.

De acordo com o comunicado, “os arguidos, com conhecimentos avançados, desenvolviam aplicativos que potenciavam a venda de várias tipologias de droga, previsão de local de entrega e formas de pagamento digitais com o claro objetivo de se furtar à atividade das Polícias”.

A distribuição das encomendas era realizada por pessoas que se faziam passar por estafetas de plataformas de entrega implementadas na cidade de Lisboa.

Durante a operação, a DIC cumpriu sete buscas domiciliárias, resultando na apreensão de:

8.944 doses individuais de haxixe

5.490 doses individuais de cocaína

2.500 doses individuais de liamba

4.460 doses individuais de MDMA

307 gramas de cogumelos alucinogénios

1,5 kg de produtos de mistura química

15.400 euros em numerário

Após a detenção, “os arguidos foram presentes à Autoridade Judiciária competente para efeitos de 1º Interrogatório Judicial, tendo-lhes sido aplicadas pela autoridade judiciária as medidas de coação de Prisão Preventiva a quatro (4) dos arguidos e apresentações periódicas a dois (2) dos arguidos”, concluiu o comunicado.

