O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que este domingo, 21 de setembro, haverá condicionamentos de trânsito nos concelhos da Amadora e de Sintra devido à realização do passeio de cicloturismo “ASA Classic Race 2025”, promovido pelo Grupo de Cicloturismo Estrelas da Amadora.
O evento arranca às 9h00, na Praceta Terra da Bonita, sede do grupo organizador, e prolonga-se até às 13h00. Durante este período, a PSP procederá a cortes momentâneos de circulação rodoviária e pedonal em várias artérias dos dois concelhos, de forma a garantir a passagem dos atletas.
A polícia sublinha que tudo será feito para minimizar os transtornos causados aos automobilistas e residentes, limitando ao essencial os períodos de interdição.
Onde são os cortes?
- Praceta Terra da Bonita - Amadora - Pelas 09h00, os participantes, já atempadamente concentrados neste local irão dar início à prova, sendo que se antevê um grande aglomerado naquela artéria para a partida do passeio.
- Artérias do concelho Amadora - Sintra - Amadora - Durante a deslocação da prova, os cortes são momentâneos, mantendo-se toda a caravana ciclística em movimento com os motociclistas da PSP a efetuarem os mesmos pelo tempo extritamente necessário para que todos os participantes passem em segurança.
- Avenida do Brasil - Amadora - Pelas 12H30, vai-se proceder ao corte de trânsito nesta artéria, devido à passagem dos participantes para a Praceta Terra da Bonita, sendo que se antevê um grande aglomerado naquela artéria, devido ao términus do passeio.
Recomendações da PSP:
- Circular nas vias do percurso apenas antes da interdição ou após a reabertura total da circulação;
- Cumprir sempre as ordens dos agentes no terreno, para garantir a segurança própria, dos outros cidadãos e dos participantes;
- Evitar mover viaturas estacionadas nas ruas incluídas no trajeto até ao restabelecimento do trânsito normal;
- Em caso de necessidade, contactar as autoridades através do 112 ou do telefone do Comando Metropolitano de Lisboa: 217 654 242;
