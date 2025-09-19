Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O evento arranca às 9h00, na Praceta Terra da Bonita, sede do grupo organizador, e prolonga-se até às 13h00. Durante este período, a PSP procederá a cortes momentâneos de circulação rodoviária e pedonal em várias artérias dos dois concelhos, de forma a garantir a passagem dos atletas.

A polícia sublinha que tudo será feito para minimizar os transtornos causados aos automobilistas e residentes, limitando ao essencial os períodos de interdição.

Onde são os cortes?

Praceta Terra da Bonita - Amadora - Pelas 09h00, os participantes, já atempadamente concentrados neste local irão dar início à prova, sendo que se antevê um grande aglomerado naquela artéria para a partida do passeio.

Artérias do concelho Amadora - Sintra - Amadora - Durante a deslocação da prova, os cortes são momentâneos, mantendo-se toda a caravana ciclística em movimento com os motociclistas da PSP a efetuarem os mesmos pelo tempo extritamente necessário para que todos os participantes passem em segurança.

Avenida do Brasil - Amadora - Pelas 12H30, vai-se proceder ao corte de trânsito nesta artéria, devido à passagem dos participantes para a Praceta Terra da Bonita, sendo que se antevê um grande aglomerado naquela artéria, devido ao términus do passeio.

