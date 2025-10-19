Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a agência Lusa, o encontro — que contará com uma intervenção inicial do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, aberta à comunicação social — terá como ponto único da ordem de trabalhos a análise da situação política, centrada no balanço das eleições autárquicas de domingo e na preparação das presidenciais de janeiro de 2026.

José Luís Carneiro e o presidente do partido, Carlos César, vão apresentar à Comissão uma proposta para que o PS apoie a candidatura do ex-secretário-geral António José Seguro a Belém, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa.

Na semana passada, após ter sido apontado como o nome preferido pela atual direção socialista, Seguro afirmou ter tomado “boa nota dessa notícia”, mas reiterou que mantém uma “candidatura aberta”, sublinhando que o Presidente da República “deve estar acima dos partidos”.

Além da questão presidencial, a Comissão Nacional vai também debater os resultados das eleições autárquicas, em que o PS deixou de ser a principal força política local. Os socialistas perderam a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e as presidências das câmaras de Lisboa e Porto.

Segundo os dados finais, o PS ficou com 128 câmaras municipais, duas delas em coligação, menos 21 do que em 2021.

Após a reunião, o partido permanecerá em Penafiel para realizar as jornadas parlamentares socialistas, agendadas para segunda e terça-feira.

