A maioria das ocorrências registadas, entre as 0h00 e as 8h00, foram inundações, num total de 53, disse à Lusa José Rodrigues, da ANEPC, adiantando não se terem registado vítimas ou danos graves devido à chuva.

Além de inundações, a maioria das ocorrências foram devido a queda de árvores e a necessidade de limpeza das vias, adiantou a ANEPC.

As operações mobilizaram 283 operacionais, apoiados por 116 meios terrestres.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje oito distritos do continente – Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra – sob aviso laranja devido à chuva persistente, por vezes forte, acompanhada de vento.

As previsões são de chuva, por vezes forte e persistente, em especial na região Centro, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência de norte para sul, e de vento com mais intensidade na faixa costeira ocidental e nas terras altas.