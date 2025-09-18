Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão surge na sequência da retirada do programa das grelhas de várias afiliadas da ABC, representadas pela Nexstar, uma das maiores operadoras de canais locais nos EUA. O presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar, Andrew Alford, classificou os comentários de Kimmel como "ofensivos e insensíveis", num momento particularmente delicado do panorama político norte-americano.

“Acreditamos que as declarações do Sr. Kimmel não reflectem os valores nem a diversidade de opiniões das comunidades onde operamos”, afirmou Alford, sublinhando que o espaço será temporariamente ocupado por outra programação.

As declarações em causa foram proferidas no monólogo de abertura do programa de segunda-feira. Numa crítica mordaz à forma como o assassinato de Kirk foi tratado politicamente, Kimmel ironizou sobre a reacção da Casa Branca e do ex-presidente Donald Trump. Ao comentar a meia-haste colocada nas bandeiras, afirmou sarcasticamente que “o Presidente estava visivelmente comovido”, antes de exibir um vídeo em que Trump responde a jornalistas dizendo estar “muito bem” e muda de assunto para falar da renovação de um salão de baile.

Até ao momento, nem Jimmy Kimmel nem os seus representantes se pronunciaram sobre a suspensão.

Conhecido pela sua crítica constante à ala mais conservadora da política norte-americana, Kimmel tornou-se uma das vozes mais influentes no entretenimento televisivo, a par de outros humoristas como Stephen Colbert. Também Colbert viu o seu programa na CBS ser cancelado recentemente, oficialmente por motivos orçamentais — embora existam dúvidas sobre possíveis motivações políticas por trás da decisão.

Com uma carreira iniciada na rádio e consolidada na televisão, Jimmy Kimmel é um nome de referência no humor norte-americano. Jimmy Kimmel Live! está no ar desde 2003 e tem liderado as audiências no segmento de late night, com entrevistas e momentos humorísticos que frequentemente se tornam virais. Kimmel é também vencedor de vários prémios Emmy pela sua contribuição para a comédia televisiva.

