Uma superlua ocorre quando a Lua Cheia coincide com o seu perigeu, ou seja, quando o satélite natural se encontra no ponto mais próximo da Terra. Neste sábado, a Lua estará a 362.312 km de distância, o que fará com que pareça 14% maior e 30% mais luminosa para quem a observa da Terra.

Nos Estados Unidos, esta superlua é conhecida como a “Lua do Lobo”, uma designação que remonta aos povos nativos americanos, que associavam esta altura do ano aos uivos mais frequentes dos lobos. A próxima superlua só está prevista para novembro de 2026, tornando este fenómeno uma oportunidade única para os observadores do céu. Os primeiros momentos após o pôr do sol serão ideais para a contemplar.

Além da Lua, a Terra também atingirá o seu periélio no mesmo dia, às 17:00, o ponto da órbita em que se encontra mais próxima do Sol, a cerca de 147 milhões de quilómetros. O periélio decorre da órbita elíptica da Terra e ocorre sempre em janeiro; o oposto, o afélio, acontece no início de julho, quando o planeta está mais distante do "Astro Rei".

