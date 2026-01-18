Em declarações aos jornalistas, Marques Mendes afirmou acreditar que a abstenção vai baixar, justificando essa convicção com o contexto internacional. "A situação internacional é muito difícil, como toda a gente sabe. Talvez nunca tenha sido tão delicada como hoje, e eu acho que isso é mais um bom motivo para levarem as pessoas a votarem em defesa do seu país", declarou.

O candidato sublinhou ainda o seu respeito pela decisão dos portugueses, destacando o "sentimento de humildade democrática e o enorme sentimento de respeito" pela escolha dos eleitores. "Os portugueses têm, de um modo geral, um grande sentido de bom senso e de equilíbrio a votar", afirmou.

Sobre a campanha, Marques Mendes considerou que foi esclarecedora "dentro do possível", mas reconheceu o clima de tensão. "A campanha foi muito violenta", disse, justificando a decisão de passar o dia em casa, com a família, a descansar após o esforço eleitoral.

O candidato reforçou o apelo ao voto, deixando uma mensagem clara aos portugueses. "É um dia importante para o país e cada voto conta", concluiu.