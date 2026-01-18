Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, numas eleições para a Presidência da República muito disputadas e com recorde de 11 candidatos.

As mesas de voto abriram às 8:00 e encerram às 19h00, em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horária.

Segundo uma sondagem diária da Pitagórica, divulgada na última semana, António José Seguro (PS) lidera com cerca de 20,8% das intenções de voto, seguido de João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal) com 20,1%, enquanto André Ventura (Chega) aparece com 19,8%, todos dentro de uma margem de um ponto percentual. Essa medição reforça a tendência de que a corrida está aberta entre os candidatos mais bem posicionados.

Olhando a outra sondagens publicadas nas últimas semanas, Seguro tem registado quase sempre uma subida nas intenções de voto, com André Ventura e Cotrim de Figueiredo sempre logo atrás, sendo que algumas sondagens dão mesmo um empate técnico entre os três primeiros.

O almirante Henrique Gouveia e Melo, que chegou a surgir como favorito em sondagens realizadas ao longo do ano passado, tem vindo a perder fôlego nas últimas medições e aparece agora atrás dos principais candidatos. Também Luís Marques Mendes, antigo líder do Partido Social Democrata (PSD), tem alternado posições nos diferentes barómetros, com as últimas sondagens a colocarem-no fora do grupo de candidatos mais competitivos.

Refira-se que a vitória na primeira volta exige mais de 50% dos votos, um patamar que nenhuma das sondagens recentes tem conseguido prever de forma convincente, reforçando a expectativa de que os portugueses terão de regressar às urnas no início de fevereiro para escolher o próximo Presidente da República.