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A alteração do estado do tempo está associada à aproximação e posterior fixação de uma depressão a oeste do território continental, que deverá influenciar as condições atmosféricas ao longo da semana. Este sistema irá provocar um aumento progressivo da nebulosidade e o reaparecimento da precipitação, inicialmente nas zonas costeiras do sul, alargando-se depois às restantes regiões.

A chuva deverá ganhar maior intensidade na terça-feira, dia em que se prevê também a ocorrência de trovoadas em vários pontos do país. O vento passará a soprar maioritariamente do quadrante sul, tornando-se mais forte nas terras altas, onde são esperadas rajadas significativas.

Em paralelo, os valores da temperatura máxima vão descer de forma acentuada, com reduções que poderão rondar os 10 graus em algumas localidades. Em grande parte do território, as máximas deverão situar-se abaixo dos 20 graus. As mínimas também descem, embora de forma mais moderada.

Está igualmente prevista a presença de poeiras em suspensão no início da semana, fenómeno que deverá perder expressão a partir de terça-feira, à medida que a circulação atmosférica empurre estas partículas para leste.

No mar, as condições irão agravar-se a meio da semana, com aumento da agitação marítima na costa ocidental, onde são esperadas ondas de grande dimensão, exigindo cuidados acrescidos nas atividades costeiras e marítimas.

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