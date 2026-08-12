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De acordo com a previsão do IPMA para esta quarta-feira, 12 de agosto, o continente terá céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Raso até ao meio da manhã e novamente a partir do final da tarde.

A nebulosidade poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro. Há também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, sobretudo no litoral oeste.

O vento será, em geral, fraco do quadrante norte, passando a soprar de oeste durante a tarde, com intensidade fraca a moderada, até 30 quilómetros por hora.

As temperaturas deverão subir ligeiramente, em especial nas regiões do interior.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, embora possam ocorrer períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, sobretudo junto ao Cabo Raso.

O vento será fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora, de norte/noroeste, podendo soprar por vezes forte junto ao Cabo Raso, até 40 quilómetros por hora, a partir da tarde.

O IPMA prevê ainda a possibilidade de formação de neblina matinal e uma pequena subida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o céu estará pouco nublado ou limpo, mas deverá apresentar-se geralmente muito nublado até meio da manhã e novamente a partir do final da tarde. A nebulosidade poderá manter-se junto à faixa costeira.

O vento será fraco, temporariamente moderado, entre 15 e 25 quilómetros por hora, de noroeste na faixa costeira durante a tarde. Existe também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste, com um a 1,5 metros, enquanto na costa sul serão inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 19ºC e os 21ºC na costa ocidental e entre os 19ºC e os 20ºC na costa sul.

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