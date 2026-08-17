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A morte da atriz foi divulgada através de uma declaração do pai, Skip Panettiere, diz a BBC. “É com profunda tristeza que partilhamos a trágica morte da nossa querida Hayden”, afirmou, descrevendo a filha como “uma luz incrível e uma força da natureza” que trouxe “amor e alegria incomensuráveis” a quem a conheceu e aos milhões de pessoas que a viram no ecrã.

A família pediu privacidade enquanto tenta lidar com a perda. Até ao momento, não foi confirmada a causa da morte.

Hayden Panettiere começou a carreira enquanto criança. Aos quatro anos, entrou na novela norte-americana One Life to Live. Mais tarde, destacou-se em televisão e no cinema, construindo uma carreira que se estendeu por três décadas.

Foi em Heroes, série de ficção científica exibida entre 2006 e 2010, que alcançou maior notoriedade. Interpretou Claire Bennet, uma líder de claque com a capacidade de se curar, numa história sobre pessoas comuns que descobrem ter capacidades sobre-humanas. A personagem ficou associada à frase “save the cheerleader, save the world”.

Outro dos seus papéis mais conhecidos surgiu em Nashville, série de drama musical que estreou em 2012. Panettiere interpretou Juliette Barnes, uma jovem cantora de country-pop determinada a afirmar-se no competitivo meio musical de Nashville. A prestação valeu-lhe duas nomeações consecutivas para os Globos de Ouro, em 2013 e 2014, na categoria de Melhor Atriz Secundária.

A atriz interpretou as canções da própria personagem na série, tendo 11 temas gravados para Nashville chegado à tabela norte-americana Billboard Hot Country Songs. Entre eles estavam “Telescope”, “Love Like Mine” e “Undermine”.

No cinema, Panettiere participou em filmes como A Bug's Life, onde deu voz à personagem Dot, Remember the Titans, Raising Helen, Bring It On: All or Nothing e I Love You, Beth Cooper. Também integrou a saga de terror Scream, interpretando Kirby Reed em Scream 4, de 2011, e regressando à personagem em Scream VI, de 2023.

A atriz continuou a ser recordada pelos fãs pelo papel de Britney Allen em Bring It On: All or Nothing, filme de 2006 que se tornou uma referência nostálgica para uma geração. Na produção, interpretava uma líder de claque que é obrigada a mudar de escola e a integrar uma nova equipa antes de enfrentar o antigo grupo numa competição.

Nos últimos anos, Panettiere falou publicamente sobre as dificuldades que enfrentou ao longo da vida. No início deste ano, publicou as suas memórias, This Is Me: A Reckoning, nas quais abordou a experiência de crescer como atriz infantil, bem como questões relacionadas com dependência, abuso, maternidade, saúde mental e recuperação.

A atriz teve uma filha, Kaya, nascida em 2014, fruto da relação com o antigo companheiro, o pugilista ucraniano Wladimir Klitschko. Depois do nascimento da filha, revelou ter procurado tratamento para depressão pós-parto. Em 2018, deu a custódia total de Kaya ao antigo companheiro.

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