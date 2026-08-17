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A PSP tomou conhecimento da circulação de um vídeo nas redes sociais, posteriormente partilhado por alguns órgãos de comunicação social, acompanhado da descrição "polícia abre a estrada antes da Volta acabar não houve outra tragédia por sorte". Segundo a força de segurança, as imagens dizem respeito ao policiamento da 8.ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta, realizada a 14 de agosto, que atravessou várias localidades e áreas sob responsabilidade da PSP, incluindo a cidade de Braga, nomeadamente a Variante do Cávado e Nogueira.

A PSP considera que o conteúdo foi associado "de forma errónea e sem qualquer nexo de causalidade" ao acidente ocorrido na mesma etapa, no concelho de Ponte de Lima, que provocou a morte do ciclista Finlay Tarling.

A força de segurança esclarece que as imagens não têm qualquer relação com as circunstâncias ou com o local do acidente que vitimou o atleta. A PSP rejeita, por isso, qualquer tentativa de estabelecer uma ligação entre a gestão do trânsito visível no vídeo e a tragédia.

De acordo com a PSP, a atuação dos agentes que surge nas imagens resultou do planeamento previamente definido e das solicitações articuladas nas reuniões preparatórias com o promotor da prova e a GNR. O dispositivo da PSP é colocado na via pública para realizar cortes totais e proceder ao desembaraçamento do trânsito através de vias alternativas à passagem do primeiro batedor da GNR.

A reabertura da circulação automóvel ocorre, segundo a PSP, depois da passagem do pelotão principal e de toda a cápsula de segurança da caravana. A força de segurança salienta que é precisamente essa fase que está registada no vídeo: o pelotão já tinha passado e o trânsito estava a ser reaberto.

Os dois ciclistas que aparecem nas imagens circulavam com um atraso de quase 15 minutos em relação ao pelotão principal. A PSP refere que estes atletas seguiam acompanhados por batedores da GNR e junto ao carro-vassoura final, de acordo com o procedimento habitual.

A PSP acrescenta que o seu efetivo manteve os cortes de trânsito nas extremidades da respetiva área de responsabilidade, incluindo na Variante do Cávado e em Nogueira, até à reabertura da circulação pela GNR nas zonas adjacentes.

A força de segurança mantém ainda batedores libertos no dispositivo para efetuar uma última passagem de confirmação do corte total e garantir, em permanência, a escolta de viaturas de emergência médica ou de outras situações urgentes que possam ocorrer.

A PSP explica também que, neste tipo de provas desportivas, a sua intervenção está limitada à respetiva área de responsabilidade. Entre as missões desempenhadas estão a segurança dos atletas e das equipas, o isolamento dos percursos, a proteção dos espetadores e o desvio e desembaraçamento do trânsito local.

A operação é realizada em articulação permanente com a GNR, entidade responsável pelo acompanhamento dinâmico do pelotão.

Perante a circulação das imagens e a associação ao acidente, a PSP apela ao rigor na partilha de conteúdos que possam induzir o público em erro e reafirma o seu compromisso com a segurança dos participantes e espetadores em eventos desportivos.

No mesmo esclarecimento, a PSP voltou a apresentar "as mais profundas condolências" à família, aos amigos e à equipa de Finlay Tarling.

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