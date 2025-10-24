Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, reuniu-se na noite de quinta-feira com o presidente do INEM, Sérgio Janeiro, para lhe comunicar que será substituído à frente do instituto, avança o Público.

Durante alguns dias, o cargo ficará temporariamente a cargo da vogal Alexandra Ferreira, enquanto se prepara a nomeação de Luís Cabral, ex-secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016, que deverá assumir funções no início de novembro.

A possível nomeação já gerou contestação no setor, com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) a enviar uma carta ao primeiro-ministro, pedindo a reavaliação da escolha de Luís Cabral, por suscitar “muitas e legítimas preocupações” entre os profissionais.

O alerta baseia-se numa auditoria do Tribunal de Contas de 2024, que identificou fragilidades no sistema de emergência médica nos Açores, semelhantes às verificadas no próprio INEM.