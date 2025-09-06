Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em nota publicada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa "aprova a respetiva orgânica e extingue o Instituto de Avaliação Educativa, I. P., a Direção-Geral da Educação, a Estrutura de Missão do Plano Nacional de Leitura e o Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares", esperando assim que esta “fusão atinja os objetivos visados e não suscite questões, em termos de eficácia, em duas áreas fundamentais como a da leitura e das bibliotecas escolares”.

No final de julho, o Governo anunciou uma reforma no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com a extinção de dez entidades e a criação de três novas estruturas, sendo uma delas o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, que irá agora integrar a Direção-Geral da Educação, o Plano Nacional de Leitura, a Rede de Bibliotecas Escolares e o Instituto de Avaliação Educativa.

Sobre os diplomas relativos ao Plano Nacional de Leitura (PNL) e à Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), o Ministério da Educação esclareceu ao 24notícias que "as atuais atribuições da Estrutura de Missão do Plano Nacional de Leitura (PNL) e do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) serão integradas no novo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, prosseguindo os respetivos projetos PNL e RBE de promoção da leitura".

Devido às dúvidas que surgiram, foi lançada uma petição em "defesa da Rede de Bibliotecas Escolares e do Plano Nacional de Leitura", que conta já com mais de dez mil assinaturas.