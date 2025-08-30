Nuno Melo acusa Carneiro de mentir

O ministro da Defesa, Nuno Melo, acusou José Luís Carneiro de mentir sobre a compra dos aviões Canadair, responsabilizando o PS pelo atraso na aquisição destes meios de combate aos incêndios. Em entrevista à SIC Notícias, afirmou que os socialistas recusaram os aviões devido aos custos operacionais e garantiu que foi o atual Governo de Luís Montenegro que desbloqueou o processo.

O ministro defendeu ainda que o PSD fez mais pela prevenção dos fogos em pouco mais de um ano do que o PS em oito. Entretanto, foram assinados 21 contratos de meios aéreos, no valor de 86 milhões de euros, mas algumas das empresas envolvidas, como a Helibravo, estão sob suspeita de corrupção e viciação de concursos.

Encontro do Bloco de Esquerda

Decorre este fim-de-semana o Fórum Socialismo, organizado pelo Bloco de Esquerda e pelo The Left, que contará com mais de 70 oradores em 48 sessões, incluindo dirigentes internacionais como representantes do Podemos e da France Insoumise, bem como Thiago Ávila, coordenador da Flotilha da Liberdade para Gaza.

A ex-ministra da Saúde Marta Temido será uma das figuras de destaque no Fórum Socialismo 2025, que decorre a 30 e 31 de agosto em Coimbra, na Escola Básica e Secundária Quinta das Flores. Marta Temido participará na sessão dedicada ao “Futuro da União Europeia”, onde partilhará a discussão com a eurodeputada Marisa Matias sobre os desafios e oportunidades para a Europa nos próximos anos.

Quem é Thiago Ávila que leva a causa palestina ao encontro do BE?

Thiago Ávila, 37 anos, é um dos nomes mais reconhecidos do ativismo internacional em prol da Palestina e será presença destacada no Fórum Socialismo 2025. Coordenador da Freedom Flotilla Brasil e membro do Comité Coordenador da Freedom Flotilla Coalition, Thiago Ávila tem dedicado quase duas décadas à solidariedade com o povo palestiniano e a defesa dos direitos humanos no Sul Global.

A sua ligação à causa palestiniana começou há 19 anos. Desde então, esteve pessoalmente na região e em países vizinhos, promovendo ações de solidariedade e produzindo conteúdos educativos sobre a situação da Palestina nas redes sociais.

EUA enviam navios para a Venezuela

Um navio de guerra norte-americano, o cruzador de mísseis guiados USS Lake Erie, atravessou o Canal do Panamá em direção ao Atlântico e às Caraíbas, numa operação estimada em cerca de oito horas para percorrer 80 km. Maduro reagiu, exigindo a retirada dos americanos.

O reforço militar de Washington na região ocorre em paralelo ao envio de três contratorpedeiros Aegis, um submarino nuclear de ataque rápido e aeronaves de reconhecimento, oficialmente com o objetivo de combater o narcotráfico internacional. No entanto, a mobilização gerou uma forte reação do governo venezuelano, que a considera uma ameaça direta à soberania do país.

O património é futuro, mas precisa de ajuda para lá chegar

Entre a memória do passado e os desafios do futuro, várias associações culturais em Portugal assumem a missão de preservar, reinventar e projetar o património nacional. Seja através da música, das danças tradicionais, do artesanato ou da gastronomia, estas entidades desempenham um papel fundamental na identidade coletiva e na coesão das comunidades em Portugal. O 24notícias foi conhecer alguns projetos espalhados pelo país que trabalham sobre o património cultural.

