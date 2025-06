A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje que vai convocar uma reunião do Colégio de Comissários para esta quarta-feira para discutir a escalada do conflito no Oriente Médio "e os efeitos na Europa".

"Na quarta-feira, realizaremos uma reunião focada na escalada da situação no Oriente Médio e os seus efeitos na Europa", disse a líder europeia numa mensagem nas redes sociais. Von der Leyen convocou uma reunião desse tipo pela primeira vez em 9 de maio para avaliar a situação da segurança externa e interna na União Europeia e monitorizar potenciais ameaças. O Conselho de Segurança da ONU anunciou que realizará uma reunião de emergência ainda hoje, e Itália, França e Países Baixos convocaram também já para hoje os respetivos conselhos de Defesa e Segurança Nacional devido ao agravamento da crise no Médio Oriente na sequência dos ataques dos Estados Unidos no Irão, anunciaram os respetivos governos. Os Estados Unidos entraram esta madrugada diretamente na guerra de Israel contra o Irão, bombardeando instalações envolvidas no programa nuclear iraniano, por ordem do Presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaçou o regime de Teerão com mais ataques se "a paz não chegar rapidamente". Depois disso Teerão acusou os Estados Unidos de "destruir" as possibilidades de uma solução diplomática para a questão nuclear. Israel desencadeou e tem em curso uma ofensiva contra o Irão desde 13 de junho, que justificou com os progressos do programa nuclear iraniano e a ameaça que considera representar para o país a produção de mísseis balísticos por Teerão. A acusação é refutada por Teerão, que insiste nos fins pacíficos do seu programa nuclear, e que tem lançado vários ataques aéreos em retaliação contra Israel.