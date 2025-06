Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre são os distritos sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 09:00 e as 15h00 de segunda-feira.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.