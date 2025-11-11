Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito, na sequência de várias denúncias, aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana, revelou esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Confirma-se apenas a receção de denúncias, as quais deram origem a inquérito que se encontra em investigação", respondeu hoje à Lusa fonte oficial da PGR, citada pela SIC Notícias.

A mesma fonte acrescentou que o inquérito está a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa.

Em causa estão cartazes instalados com as inscrições "os ciganos têm de cumprir a lei" e "isto não é o Bangladesh", visíveis em Lisboa e na Moita.

