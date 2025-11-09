Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A partir da próxima segunda-feira, o preço médio do gasóleo simples fixa-se nos 1,604 euros por litro. Já o preço médio da gasolina simples desce para 1,701 euros por litro.
Estes preços são valores médios e indicativos. Os preços cobrados ao consumidor final depende do posto de abastecimento.
Desde julho que não se registavam valores tão altos no preço do gasóleo simples.
*notícia atualizada às 10h42

