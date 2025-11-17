Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Depois de Pampilhosa da Serra, seguem-se Penamacor (Castelo Branco) com 496 euros/m², Nisa (Portalegre) com 498 euros/m², Góis (Coimbra) com 506 euros/m² e Sabugal (Guarda) com 514 euros/m². Apenas três concelhos do país apresentam valores inferiores a 500 euros/m².

Outros municípios com preços abaixo de 650 euros/m² incluem Penacova (543 euros/m²), Melgaço (549 euros/m²), Gouveia (582 euros/m²), Mogadouro (600 euros/m²), Miranda do Corvo (605 euros/m²), Celorico da Beira (607 euros/m²), Idanha-a-Nova (624 euros/m²) e Mação (648 euros/m²).

O ranking dos 20 municípios mais baratos termina com Seia, na Guarda, onde o preço médio do metro quadrado é de 717 euros. Coimbra e Guarda são os distritos mais representados na lista.

Por outro lado, os municípios mais caros para comprar casa em Portugal concentram-se principalmente na região costeira e insular. Lisboa encabeça a lista com 5.886 euros/m², seguida de Cascais (5.510 euros/m²), Loulé (4.569 euros/m²), Lagos (4.410 euros/m²), Oeiras (4.320 euros/m²), Funchal (3.907 euros/m²) e Albufeira (3.870 euros/m²).

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.