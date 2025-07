Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Bruno Moraes marcou os dois golos dos dragões ainda na primeira parte, aos 4 e 8 minutos, enquanto André Almeida reduziu para o Benfica aos 26 minutos.

Com esta vitória, o FC Porto sucede ao Sporting CP como campeão deste torneio anual de futebol de 6, que reúne antigas glórias do futebol português.

Durante a final o árbitro João Caçoila usou uma câmara corporal (‘bodycam’). Esta inovação permite aos telespectadores da Sport TV acompanhar o jogo a partir da perspetiva do árbitro, oferecendo uma nova forma de experienciar a dinâmica em campo, diz a Liga Portugal em comunicado enviado às redações.

A iniciativa insere-se na estratégia da Liga Portugal de apostar em conteúdos inovadores que valorizem as competições e as sociedades desportivas. A estreia contou com o apoio do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Leiria e da Sport TV.