No vídeo de 60 segundos, Paltrow, ex-mulher do vocalista dos Coldplay, Chris Martin, responde a perguntas satíricas, diz que a Astronomer é “o melhor sítio para correr o Apache Airflow”, brinca ainda com o súbito interesse pela empresa, agradece aos espectadores antes de dizer que a Astronomer vai voltar a “fazer aquilo que sabe fazer melhor”.

O vídeo, visto quase de 30 milhões de vezes, tenta capitalizar o escândalo para aumentar a notoriedade da marca. Segundo especialistas em comunicação, como Jordan Greenaway, disse à BBC, foi uma jogada inteligente: já que o vídeo do escândalo se tornou viral, a empresa decidiu não ignorar o episódio e usar o humor para redirecionar a atenção para o que faz, automatização de fluxos de dados. A abordagem funciona neste caso porque não põe em causa a qualidade do produto.

Importa lembrar que Andy Byron, ex-CEO esteve envolvido no escândalo com Kristin Cabot (diretora de RH). Ambos foram filmados num momento íntimo no ecrã gigante de um concerto dos Coldplay em Massachusetts, a 16 de julho. A empresa anunciou rapidamente uma investigação e reforçou que espera padrões de conduta elevados dos seus líderes.

A Astronomer foi fundada em 2018 e fornece serviços baseados em inteligência artificial. Desde o escândalo, o tráfego para o site da empresa terá aumentado em 15.000%, segundo alguns relatos.

O cofundador Pete DeJoy assumiu como CEO interino e admitiu que, apesar de não desejarem ter atenção desta forma, a empresa é agora muito mais conhecida.

O impacto para os Coldplay e Chris Martin? Segundo o especialista ouvido pelo jornal britânico, é neutro. O foco do público ficou todo no vídeo viral da "Kiss Cam".