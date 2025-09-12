Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O protocolo prevê a promoção conjunta de oportunidades de investimento e comércio, com foco em setores estratégicos como a transição energética, tecnologias verdes, economia azul, digitalização e indústria avançada. O objetivo passa por facilitar o intercâmbio de informação, apoiar empresas portuguesas e japonesas no acesso a novos mercados e impulsionar projetos de internacionalização com elevado potencial de crescimento.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

“A assinatura deste acordo permite fortalecer as relações comerciais com o Japão, que continua a ser um parceiro estratégico fundamental para Portugal”, destacou, em comuniado o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, sublinhando que a cooperação será essencial para atrair investimento em energias renováveis e mobilidade sustentável, bem como para reforçar as exportações portuguesas em áreas como o agroalimentar e a biotecnologia.

Para a presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva, trata-se de um passo determinante para consolidar a presença portuguesa no mercado japonês. “O Japão é um parceiro económico de elevada relevância, que tem investido em Portugal nos anos mais recentes e no qual queremos continuar a apostar”, afirmou.

A assinatura surge num contexto de crescente aproximação económica, potenciada pelo Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e o Japão e pela participação portuguesa na Expo 2025 Osaka Kansai, onde o Pavilhão de Portugal, dedicado à Economia Azul, já recebeu mais de 1,7 milhões de visitantes.

A deslocação do primeiro-ministro à Ásia, entre 9 e 12 de setembro, incluiu ainda uma visita oficial à China e terminou em Osaka, com a passagem pelo Pavilhão de Portugal na Expo 2025, subordinado ao tema “Oceano: Diálogo Azul”.