Vai ser proibído passar no túnel das Antas I a partir 22 horas desta segunda-feira, 18 de agosto, até às 7 horas de terça-feira, dia 19.

No Túnel das Antas II, o condicionamento inicia-se às 22 horas do dia 19 de agosto e termina às 7 horas do dia 20 (quarta-feira).

Assim, o trânsito passará a ser efetuado de forma alternada em cada túnel durante este período.

Fora do horário estabelecido serão repostas as condições normais de circulação, sob ordem da polícia municipal.