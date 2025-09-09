Um pedófilo da Guatemala foi capturado em Nova Orleães por agentes do Serviço de Imigração, Alfândega e Fiscalização (ICE), e a sua impressionante fotografia de detenção rapidamente se tornou viral, sobretudo com os comentários sobre a altura entre o migrante sorridente e o polícia que o dominava.
O pequeno predador, Cristian Soto-Galeano, foi fotografado com algemas nos pulsos e tornozelos e um grande sorriso na cara, ao lado de um agente do ICE de costas para a câmara.
Soto-Galeano, cuja altura na foto era aproximadamente igual à cintura do polícia, já tinha sido condenado por comportamento indecente com um menor, informou o ICE.
"O ICE Nova Orleães deteve Cristian Soto-Galeano, cidadão da Guatemala", legendou o ICE Nova Orleães na imagem partilhada no X. “O seu registo criminal inclui uma condenação por comportamento indecente com um menor e foi condenado a 2 anos de prisão.”
“Estamos prontos para enfrentar qualquer desafio, grande ou pequeno”, ironizou o gabinete local do ICE.
Comentários