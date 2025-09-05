Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a autarquia, o objetivo é reforçar as condições de segurança e tornar “mais claro o funcionamento do espaço público”.

A intervenção prevê a prioridade de circulação para os veículos provenientes da Rua de Antero de Quental e o impedimento de estacionamento junto à travessia de peões existente naquela via. Com esta mudança, pretende-se melhorar a visibilidade tanto para os automobilistas como para os peões que utilizam a passagem.

A autarquia sublinha que a simplificação da circulação no cruzamento vai garantir maior segurança a todos os que utilizam a interseção.

Todos os condicionamentos de trânsito podem ser consultados, em tempo real, na Plataforma de Trânsito do Município.