Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A festa começa às 22h00 com um concerto dos Clã e terá, à meia-noite, um espetáculo multimédia acompanhado de fogo de artifício, com duração prevista de 11 minutos.

A vice-presidente da Câmara, Catarina Araújo, destacou a importância do regresso ao "coração" da cidade, sublinhando que a tradição e a qualidade da programação garantem uma noite de grande afluência e alegria. A autarca apelou ainda ao uso de transportes públicos para aceder à festa, lembrando que o trânsito na zona da Baixa estará cortado entre as 19h00 de quarta-feira, dia 31, e as 07h00 de quinta-feira, dia 1 de janeiro.

O Plano de Mobilidade e Segurança prevê acesso condicionado à Avenida dos Aliados e zonas adjacentes, apenas a pé e por seis pontos devidamente assinalados. Nestes pontos, serão realizadas revistas de segurança para impedir a entrada de objetos potencialmente perigosos, como copos de vidro ou artifícios pirotécnicos, explicou o superintendente Raúl Curva, do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

A circulação automóvel na área em redor da Câmara Municipal estará proibida entre as 21h30 e a 1h00, devido ao lançamento do fogo de artifício.

Após o espetáculo de meia-noite, a festa prossegue com o concerto de Nininho Vaz Maia, a partir das 00h30, e o DJ set dos Beatbombers, dupla formada por DJ Ride e Stereossauro. A noite será concluída com a tradicional operação de limpeza, assegurada pelos serviços municipais.

Todos os detalhes sobre condicionamentos de trânsito e mobilidade poderão ser consultados em tempo real na Plataforma de Trânsito do Município.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.