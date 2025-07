Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O portal imobiliário português, Imovirtual, revelou o top cinco das cidades que oferecem um equilíbrio entre custo e qualidade de vida a menos de uma hora do Porto. Para a análise foram considerados os dados em relação ao segundo trimestre de 2025, os preços médios de arrendamento de abril a junho de 2025 e a proximidade com a cidade.

Cinco cidades com casa para arrendar

A encabeçar a lista está Amarante onde o preço ronda os 625 euros por mês, 48% mais barato e a cerca de 60 km do Porto, e no fim Paços de Ferreira que aponta aos 753 euros por mês, 37% mais barato e a cerca de 37 km do Porto.

No meio encontram-se localidades como: Felgueiras a 650 euros por mês, 46% mais barato e a cerca de 57 km do Porto, Marco de Canaveses a 710 euros por mês, 41% mais barato e a cerca de 55 km do Porto e Penafiel onde ronda os 750 euros por mês, 38% mais barato e a cerca de 40 km do Porto

Cinco cidades para comprar casa

Quem escolher Baião pode contar com um custo de 31.667 euros, 67% mais barato e a cerca de 75 km do Porto. Mas há repetentes, para além de vencerem no arrendamento mais barato, também estão na lista das cidades mais baratas para comprar casa: Marco de Canaveses com valores de 228. 333 euros, 43% mais barato e a cerca de 55 km do Porto, Amarante que ronda os 267.333 euros, 33% mais barato e a cerca de 60 km do Porto e Paços de Ferreira a 296.667 euros, 25% mais barato e a cerca de 37 km do Porto. Um estreante é Paredes onde o valor está balizado nos 254.333 euros, 36% mais barato e a cerca de 35 km do Porto

Na cidade do Porto, o preço médio de arrendamento é de 1.200 euros por mês e o preço médio de venda está a 397.333 euros, segundo o estudo trimestral do Imovirtual, viver na periferia é cada vez mais uma solução para a subida de valores provenientes da elevada procura.

Sylvia Bozzo, Marketing manager do Imovirtual, confirma "estas localidades já não são vistas como zonas de passagem, mas como verdadeiras alternativas para quem procura viver com qualidade e tranquilidade".

Concelhos como Amarante, Marco de Canaveses ou Penafiel destacam-se por combinar preços mais acessíveis com ligações rodoviárias e ferroviárias que permitem um acesso "razoável" à cidade, segundo o portal imobiliário.