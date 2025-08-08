O Porto vai assinalar o Dia Internacional da Juventude, na próxima terça-feira, 12 de agosto, com um ponto de dança público na Praça de D. João I e ainda, iniciativas digitais.
A partir das 17h00, em colaboração com o MXM Art Center, serão apresentados vários estilos de dança — desde flamenco a danças latinas e orientais, passando por breaking e pop comercial.
As performances decorrem até às 19h30 e a participação é aberta ao público.
A celebração inclui também um quiz online sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade, inspirado no Primeiro Relatório Voluntário Local do Porto (2010-2021), e um mural interativo que incentiva os jovens a partilharem ações já realizadas ou ideias para aplicar, sob o lema “Pensar global, atuar local”.
