A partir das 17h00, em colaboração com o MXM Art Center, serão apresentados vários estilos de dança — desde flamenco a danças latinas e orientais, passando por breaking e pop comercial.

As performances decorrem até às 19h30 e a participação é aberta ao público.

A celebração inclui também um quiz online sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade, inspirado no Primeiro Relatório Voluntário Local do Porto (2010-2021), e um mural interativo que incentiva os jovens a partilharem ações já realizadas ou ideias para aplicar, sob o lema “Pensar global, atuar local”.