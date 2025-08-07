Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sob o mote de incentivo à prática de atividade física, a iniciativa "Ao ritmo do Bairro", no Porto, tem como objetivo o convívio entre participantes, através de atividades de grupo como, por exemplo, os workshops de breaking (dança), rap e graffiti. As atividades prolongam-se até dia 14 de agosto, entre as 15h00 e as 17h00 horas, para jovens dos 12 aos 17 anos, revela o comunicado enviado às redações.

É nos bairros de Contumil e Lagarteiro, no Porto, que as sessões desta edição se desenrolam. Respetivamente na Associação Cercar-te e na Associação Norte vida. As atividades são orientadas por profissionais. No caso do breaking (dança) por Roberto Mendes e Roman Bedunsenko, no rap por Gonçalo Araújo e no graffiti por Gonçalo Silva.

A iniciativa teve outra edição este ano, durante as férias da páscoa e agora para a a de verão, as inscrições estão abertas a todos os jovens dos 50 bairros municipais e para participar tem de enviar um e-mail para geral@mxmartcenter.com.