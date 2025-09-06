Acutis, que morreu em 2006 com 15 anos, criou sites para divulgar os ensinamentos católicos, o que lhe rendeu o apelido de «Influenciador de Deus» após a sua morte vítima de leucemia. Será canonizado pelo Papa Leão XVI juntamente com Pier Giorgio Frassati, outro jovem ativista católico que faleceu há um século. Espera-se que o evento atraia milhares de pessoas a Roma.

O Vaticano reconheceu dois milagres atribuídos a Carlo, uma condição necessária para a sua canonização: a cura de um menino brasileiro com uma rara malformação pancreática e a de um estudante da Costa Rica gravemente ferido num acidente. Em ambos os casos, as famílias tinham invocado a ajuda do adolescente.

A sua mãe, Antonia Salzano Acutis, recorda que era uma "criança obediente e extremamente generosa, que dava todos os seus brinquedos a sorrir e nunca reclamava".

"Tinha a impressão de que era especial. Aos nove anos ajudava os sem-abrigo, levando-lhes comida. Dizia 'eu tenho tudo, estas pessoas nada, como pode ser?'", conta à AFP no jardim da fundação dedicada ao seu filho, no alto da cidade.

O adolescente, muito talentoso com a informática, utilizou a internet como uma ferramenta para falar de Cristo e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que lhe rendeu o apelido de "Influenciador ou Geek de Deus".

Numa "sociedade complexa na qual a tecnologia parece absorver tudo e prender os jovens, Carlo é um símbolo de esperança. Mostrou que devemos ser donos dessas ferramentas e que podem ser usadas para fazer o bem", explica a sua mãe.