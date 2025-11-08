“Os empresários não têm de esperar”

O presidente Banco Português de Fomento identifica a burocracia como um dos principais entraves. Para mudar este cenário, o novo papel do banco passa por disponibilizar instrumentos diversificados, garantias, linhas de crédito e fundos de risco em articulação com entidades europeias como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de Investimento (FEI).

Com este novo modelo de apoio, as empresas passam a ter garantias pré-aprovadas, o que simplifica o processo e reduz o tempo de resposta.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

“Hoje é possível nos investimentos com garantias e com crédito termos projetos aprovados em cerca de 20 dias. Hoje é possível nos projetos de investimento em capital termos projetos aprovados na casa dos 3 meses, quando no passado demorávamos 16, 18, 20 meses”, garante o responsável pelo banco soberano.

Desde o lançamento das novas medidas, o banco recebeu 7 mil milhões de euros em candidaturas e aprovou 4,8 mil milhões, dos quais 3,3 mil milhões já chegaram às contas das empresas.

“Nós não podemos ser exclusivamente um país de empregados e funcionários públicos. Temos que ser um país de empresários, de gestores, de gente que chega à economia e faz a diferença”, conclui o Presidente do Banco Português de Fomento.

Descobre mais sobre a forma como o banco público está a virar o jogo para ajudar empresários, no novo episódio disponível aqui.