Segundo a PJ, as buscas abrangeram uma sociedade anónima de capitais públicos, uma Câmara Municipal, cinco instalações de organismos do Estado, três sociedades comerciais e um empreendimento turístico.

A investigação, conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, centra-se na alegada prática de crimes de participação económica em negócio, falsificação, corrupção e branqueamento de capitais.

Em comunicado, a PJ detalhou que os factos em análise estão relacionados com a tramitação de um contrato de concessão de 40 anos, relativo à utilização privativa de uma área do domínio público marítimo e hídrico na zona portuária do Porto de Abrigo da Nazaré. Este contrato envolve a reabilitação e conservação de nove moradias para fins turísticos.

A Polícia Judiciária adiantou que vai prosseguir a investigação com a análise da prova documental e digital recolhida, com o objetivo de apurar de forma integral todas as condutas criminosas e concluir o processo com celeridade.

A operação, denominada “Duna”, contou com a participação de 40 investigadores criminais, especialistas de polícia científica da PJ e três magistrados do Ministério Público, recebendo ainda apoio da Diretoria do Centro, da Unidade de Perícia Tecnológica Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística.

