"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, desenvolveu uma operação policial no Aeroporto de Lisboa, que levou à detenção de uma mulher, de 45 anos, por se encontrar na posse de uma quantidade de heroína com elevado grau de pureza, correspondente a cerca de 1 milhão de doses individuais", lê-se no comunicado das autoridades.

Ainda de acordo com a PJ, a "droga, apreendida entretanto, foi transportada desde um país asiático para Lisboa, meticulosamente dissimulada na bagagem da suspeita".

A mulher de 45 anos irá agora ser presente a juiz para aplicação de medida de coação.