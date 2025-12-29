Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a PJ explica que os factos tiveram lugar quando um grupo de cinco a seis indivíduos perseguiu um homem de 27 anos, acabando por abordá-lo na via pública. A vítima foi violentamente agredida com recurso a uma arma branca e a um taco de basebol.

Devido à gravidade das lesões, o homem foi transportado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado durante vários dias.

A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária, no âmbito de diligências que incluíram o cumprimento de um mandado de busca domiciliária. Durante a operação, as autoridades apreenderam ainda 3,640 quilos de haxixe.

O suspeito, que possui antecedentes policiais por crimes contra o património, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A investigação prossegue, com o objetivo de identificar os restantes elementos do grupo envolvido na agressão e de apurar a eventual prática de outros crimes.

