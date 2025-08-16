Segundo a PJ, em comunicado, o suspeito "terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, sem motivo evidente", pondo em risco floresta e habitações em plena Serra da Estrela, num dia fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito, que causaram inclusive a morte de um cidadão e ferimentos graves noutros.

O incêndio não assumiu maiores proporções em virtude da intervenção de populares e veraneantes que passavam no local, os quais debelaram as chamas no seu início por meios próprios.

O detido, já investigado no passado pelo mesmo tipo de crimes, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O Inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.